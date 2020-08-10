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  4. Acı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

Acı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ordu Akkuş'ta Ankara’dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan 47 yaşındaki babaannesi Nuray Kaymak ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.

Acı fotoğraf! Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidiyor. Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor. Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.

'ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM AMA...'

Doğan Kaymak, annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini beklediklerini belirterek, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.

Kaynak: DHA

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