Acı gerçek kötü kokular gelince ortaya çıktı! Karabük'te sır olay...

Olay, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Döndü Erdoğan’ın (85) evinden kötü koku gelince komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLER YAŞLI KADINI BÖYLE BULDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla açılan kapıdan eve girdi. Ekipler yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Döndü Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Döndü Erdoğan'dan 4 gündür haber alınamadığı öğrenilirken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

(İHA)

