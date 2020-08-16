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Acı haber! 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit (21), ailesi ile birlikte oturduğu 13'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek, yaşamını yitirdi.

Acı haber! 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesi’nde meydana geldi. 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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