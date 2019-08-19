HABER

Acı haber 3 ay sonra geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, içerisinde dört gencin bulunduğu özel otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Acı haber 3 ay sonra geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, içerisinde dört gencin bulunduğu özel otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan gençlerden Ayhan K., 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
14 Mayıs 2019 tarihinde Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, içerisinde dört gencin bulunduğu özel otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ayhan K. yönetimindeki 16 UR 700 plakalı özel otomobil, Hikmet Şahin köprülü kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan özel otomobil şarampole düşerek takla atıp, yol kenarındaki arsada durabildi.
O andan itibaren araç içerisinde can pazarı yaşandı. Sürücü Ayhan K. ile birlikte araçta bulunan 18 yaşındaki Abdülkadir D., 15 yaşındaki Selman Y. ile 18 yaşındaki Sefa A. araçta sıkıştı. Yaralı halde araç içerisinde kalan gençlerin imdadına İnegöl İtfaiyesi ekipleri ile polis ekipleri yetişti. Araçtan çıkartılan yaralı gençler kaza yerinde hazır bekleyen 112 acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegol Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu durumu ağır olan genç sürücü 3 ay sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Acı haber 3 ay sonra geldi

Acı haber 3 ay sonra geldi

Acı haber 3 ay sonra geldi

Acı haber 3 ay sonra geldi

Tam 20 yıl oldu! Dinmeyen acıTam 20 yıl oldu! Dinmeyen acı
Hatay’daki orman yangını söndürüldüHatay’daki orman yangını söndürüldü
Araçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandıAraçtan düşen kardeşlerden 1’i öldü 2’si yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.