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Acı haber! 40 büyükbaş hayvan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 21:44 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir besihanede çıkan yangında 40 büyükbaş hayvan öldü.

Acı haber! 40 büyükbaş hayvan öldü

Yangın, bugün sabah saatlerinde Beylerli Mahallesi'nde Hüseyin Karaca'ya ait besihanenin bitişiğindeki samanlıkta çıktı. Henüç çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede besinaye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çardak, Bozkurt, İnceler ve Bahçelievler şubesi ekipleri sevk edildi.

40 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Besihaneyi tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında besihanede bulunan 40 büyükbaş hayvan öldü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlattı. (DHA)

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