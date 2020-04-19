Acı haber! Aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."

Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir.

Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/xjqRxh7mnj — İstanbul Sağlık Müd. (@ismgovtr) April 19, 2020



