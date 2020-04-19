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  4. Acı haber! Aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haber! Aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 22:12 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Acı haber! Aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz."


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Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Yavuz Kalaycı

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