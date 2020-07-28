Acı haber! Baba ve 10 yaşındaki oğluna silahlı saldırı

Olay, saat 16.50 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan Mevlüt Çakır, yanında oğlu İzzet Çakır ile birlikte yönetimindeki plakasız motosikletiyle Söğütözü Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı.

BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ

Mevlüt Çakır ve arkasındaki İzzet Çakır, kırsal alanda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mevlüt Çakır olay yerinde İzzet Çakır da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

