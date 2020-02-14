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  4. Acı haber! Banyoda babasını hareketsiz şekilde buldu

Acı haber! Banyoda babasını hareketsiz şekilde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 23:16 | Son Güncelleme

Antalya'da, banyoda fenalaşınca dengesini kaybederek düşen Ramazan Akkaya (50) hayatını kaybetti. Akkaya'nın iki gündür göğüs ağrısı çektiği öğrenildi.

Acı haber! Banyoda babasını hareketsiz şekilde buldu

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Ramazan Akkaya, akşam saatlerinde işten çıkıp, oğlu ve kızıyla birlikte oturduğu evine geldi. İki gündür göğüs ağrısı çeken Akkaya, banyoya girdi. Burada fenalaşan Akkaya, yere düştü. Eve gelen oğlu babasına seslendi ancak karşılık alamayınca banyoya girdi.

BANYODA BABASINI YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Babasını yerde hareketsiz gören oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince, yapılan kontrolde Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ekipleri de incelemede bulundu. Akkaya'nın ölüm haberini alan yakınları ve iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Akkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Antalya Ramazan Akkaya

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