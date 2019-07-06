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Acı haber Bursa’ya düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, otomobille tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin acısı Bursa’ya düştü.Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 38.

Acı haber Bursa’ya düştü

Eskişehir’de, otomobille tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin acısı Bursa’ya düştü.
Kaza, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Zekeriya Güler idaresindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, İ.D’nin kullandığı 42 GN 986 plakalı tırla çarpıştı. Bursa’da ikamet ettikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile çocukları Elif (12) ve Enise Güler (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralan anne Fatma (38), kızı Cemre (4) ile yakınlarının oğlu Hamza Güler (18), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Acı haber Bursa’ya düştü

Acı haber Bursa’ya düştü

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