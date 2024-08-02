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  4. Acı haber! Gaziantep'te polis memuru Halil İbrahim Kuzgun şehit oldu

Acı haber! Gaziantep'te polis memuru Halil İbrahim Kuzgun şehit oldu

02.08.2024 21:55
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Temmuz'da Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralanan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Acı haber! Gaziantep'te polis memuru Halil İbrahim Kuzgun şehit oldu

Acı haber Gaziantep'ten geldi. 10 Temmuz'da Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu yaralanan polis memuru Halil İbrahim Kuzgun şehit oldu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

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(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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