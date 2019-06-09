HABER

Acı haber gece yarısı geldi! Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 01:17 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu bildirildi.

Acı haber gece yarısı geldi! Hastanede tedavi gören uzman çavuş şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari sınırında bir üs bölgemize 4 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından da Bakan Hulusi Akar'ın "Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." mesajı paylaşıldı.

NİĞDE'DE DE BİR ASKERİMİZ HELİKOPTERDEN DÜŞEREK ŞEHİT OLMUŞTU

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki bir asker, helikopterden kayalıklara düşmüş, ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlı tarafından konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verilmişti.


Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi43 ilin geçiş noktasındaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Celal Hayta şehit

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

En yakın arkadaşa veda... Gözyaşları sel oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

8 günlük bayram tatilinin acı bilançosu: 91 ölü, 650 yaralı!

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Gazdan zehirlendiler, hastane karantinaya alındı

Arnavutköy'de kaza sonrası kavga kamerada

Kaza sonrası iki grup birbirine girdi

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Havan saldırısında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokakta yürüyen kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

CHP'li Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP'li milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.