HABER

Acı haber gece yarısı geldi! İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 03:00 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de bir trafik polisi, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber gece yarısı geldi! İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü!

Trafik polisi Ali Ulaş'ın kullandığı motosiklet, Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda, çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle devrildi. Ağır yaralanan Ulaş, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı, Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru Ali Ulaş için tören düzenleneceği bildirildi. (AA)

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
Didim’de tatilcilere sağanak sürpriziDidim’de tatilcilere sağanak sürprizi
Beşiktaş'ta Süper Kupa kutlamalarıBeşiktaş'ta Süper Kupa kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe istanbul Ali Ulaş şehit

En Çok Okunan Haberler

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Gürültüyü duyan sokağa fırladı!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!

Ölümün böylesi! Tarlasına giren domuzları vurmaya çalışırken kendisini vurdu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.