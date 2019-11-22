HABER

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argun son yolcuğuna uğurlanırken, küçük Ömer’in ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

Huzur Mahallesi’nde Argun ailesinin 5 yaşındaki çocukları Ömer Argun iddiaya göre kömürlüğe girerek oyun oynamaya başladı. O sırada henüz belirlenmeyen bir neden kömürde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğünün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası korkunç gerçekte ortaya çıktı.

Yangından dolayı çıkamayan 5 yaşındaki Ömer feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olay duyan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emniyet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemede bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ömer’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından küçük çocuğun cenazesi Huzur mahallesine getirildi. Doğru mahallede kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Ömer Argun’un ikiz olduğu ve ikizinin ise kız olduğu ve isimin Ümmühan Argun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)
AK Parti'li Kemal Çelik: 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyorAK Parti'li Kemal Çelik: 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl yangın

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

9 ilde dev operasyon!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı "insan kaçakçısı suç çetesi" yakalandı

2,3 milyon Euro kazandılar! Dev operasyon

EGM: 33 ilde, 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi

Kağıthane'de 4 katlı binada yangın

Kağıthane'de korkutan yangın!

Hayat kurtaran hamle! 'Biraz ağrım var ama olsun 3 can kurtardım'

Hayat kurtaran hamle! Dikkati faciayı önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.