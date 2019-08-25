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Acı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 22:20 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evden gelen kötü kokular nedeniyle eve giren polis, evde yalnız yaşayan şahsın cesediyle karşılaştı.

Acı haber! Kötü kokular yayılınca ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Kaygana Mahallesi’nde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Kemal Akkuş’un evinden kötü kokular yayılması üzerine mahalledeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 10 gündür mahalle sakinleri tarafından görünmeyen Akkuş’un evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın bozulmuş cesediyle karşılaştı.

Akkuş’un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ekipler tarafından evden çıkarılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu ahşap ev

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