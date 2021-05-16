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Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

16.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Kuşadası'nda 35 yaşındaki Muharrem Günay, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın stresine dayanamayıp kalp krizi geçirdı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde oturan Muharrem Günay, dün Süper Lig'de taraftarı olduğu Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile maçını izlemek için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Günay, maçın ikinci yarısını izlerken birden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Günay'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Günay, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Muharrem Günay hayatını kaybetti. Günay'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri derin üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA

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