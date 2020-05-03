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Acı haber! Tülay Karabağ Üçler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

Gazeteci Tülay Karabağ Üçler (1969), meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haber! Tülay Karabağ Üçler hayatını kaybetti

Meme kanserine nedeniyle yaklaşık 17 yıldır savaş veren Üçler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Evli olan Karabağ'ın cenazesi, yarın İzmit Kartepe Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Karabağ, kanserle mücadele sürecini kaleme aldığı "Kanser Bana da Yakışmadı" isimli kitap yazmış, 16 Ağustos 2016 tarihinde "ntv.com.tr" sitesinde yayımlanan "Yüzü Olmayan Kadın" başlıklı röportajıyla Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü'ne (TGC) layık görülmüştü.

TÜLAY KARABAĞ ÜÇLER KİMDİR?

Tülay Karabağ, 1969 yılında Kars'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini "Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı" adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı. Sekiz yıl Star TV'de yardımcı yönetmen, program yapımcısı, haber prodüktörü ve muhabir olarak görev yaptı.

2000 yılında NTV'de haber programı prodüktörlüğüne başlayan ve 2006 yılından beri de "ntv.com.tr" sağlık editörü olarak görev yapan Karabağ, çeşitli kurum, kuruluş ve derneklerden ödüllere layık görüldü.

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