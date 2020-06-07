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Acı haber! Yakınları bu halde buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2020 18:57 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Davut B.(34) evinde yalnız olduğu sırada kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Acı haber! Yakınları bu halde buldu

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde oturan Davut B.’den haber alamayan yakınları öğle saatlerinde eve geldi. Ancak kapı açılmayınca çilingir çağrıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren yakınları Davut B.'yi doğal gaz borusuna asılı halde buldu. Çağrılan 112 Acil ekibi Davut B.'nin öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Davut B.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Eşi ve 2 çocuğunun kayınbabasının evinde olduğu öğrenilen Davut B.'nin, psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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