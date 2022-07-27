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Acı haber yasa boğdu, Yoğurtçu'nun sözleri yürek dağladı... "Belki ben de şehit olurum"

27.07.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun (28) acı haberi, sevenlerini yasa boğdu. Yoğurtçu'nun asker olma hayali olduğunu söyleyen akrabası Mahir Şahin, "Belki ben de şehit olurum" dediğini söyledi.

Acı haber yasa boğdu, Yoğurtçu'nun sözleri yürek dağladı... "Belki ben de şehit olurum"

Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun şehit olduğu haberini, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki anne ve babası ile Keçiören'de oturan eşine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin yakınları yasa boğuldu. Şehidin kendi evinin bulunduğu sokak ile baba evinin bulunduğu siteye komşuları tarafından Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince her iki evin önünde kurulan çadırda şehidin yakınlarına, taziye ziyaretinde bulunuldu. Taziye çadırlarında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

"YAKINDA İZNE GELECEKTİ"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun, ailenin tek çocuğu olduğu, 2 yıl önce evlendiği ve 1 yaşında oğlu olduğu öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten Yoğurtçu’nun, şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşi Duygu Yoğurtçu ile görüştüğü ve oğlu Yağız Efe Yoğurtçu’yu özlediği için 3 gün sonra izne çıkıp Ankara’ya geleceğini söylediği belirtildi.

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"BELKİ BEN DE ŞEHİT OLURUM"

Şehidin akrabası Mahir Yılmaz, "Yakın zamanda izne gelecekti. Asker olmayı hep istiyordu. Hatta bir gün 'Belki ben de şehit olurum' demişti. Hatta kızmıştım, 'Ağzını hayra aç' demiştim" ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Pursaklar Şehitliği’nde toprağa verilecek. (DHA)

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şehit Ankara
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