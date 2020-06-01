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Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 01:19 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acı olayı duyurarak Dilek hemşirenin yakınlarına başsağlığı diledi.

Acı haberi Bakan Koca verdi: Dilek hemşire hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen hayatını kaybetti.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan'da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen'le nikâh masasına oturdu. Kovid salgını başladığında 34 haftalık hamile olan ve doğum iznine ayrılan Dilek hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikâyeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.

YENİ DOĞAN OĞLUNU UZAKTAN GÖREBİLDİ

Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi. Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Ancak bir süre sonra durumu ağırlaşan Dilek hemşire, yoğun bakıma kaldırıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilek hemşirenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, Covıd-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

Sağlık Bakanı duyurdu: Dilek hemşire hayatını kaybetti

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