Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın acı haberi, Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı.

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan’ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı’na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı. (AA-DHA)



