HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

02.05.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın acı haberi, Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı.

SOKAK TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan’ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 2 asker yaralıMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı’na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı. (AA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
şehit

En Çok Okunan Haberler

Hastanede korku dolu anlar! Cinayeti başhekim önledi

Hastanede korku dolu anlar! Cinayeti başhekim önledi

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Evden gelen koku vahşeti ortaya çıkardı!

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Tam kapanma etkisi! Yüzde 25 arttı

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Fiyatı boyutuna göre değişiyor, bir haftada ev sahibi oluyorlar

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

Türkiye, Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Henüz kesin kararımı vermedim ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.