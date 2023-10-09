Acı haberi MSB duyurdu: İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 9 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker Teke için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehidin Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.



Acı haberi duyanlar aileye destek için eve gelirken, çevreye de Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının yarın defin edileceği bildirildi. (DHA-İHA)





