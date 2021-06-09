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  4. Acı haberi MSB duyurdu! Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Acı haberi MSB duyurdu! Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

09.06.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs tedavisi gören Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Acı haberi MSB duyurdu! Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

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MSB DUYURDU

"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."


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koronavirüs (Covid-19) Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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