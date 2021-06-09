Acı haberi MSB duyurdu! Koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2021