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Acı haberi MSB duyurdu: Teröristlerin taciz ateşinde yaralanan bir askerimiz şehit oldu

03.12.2024 07:42
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'dan acı haber geldi. Kızıldağ, kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haberi MSB duyurdu: Teröristlerin taciz ateşinde yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Kızıldağ'ın, 16 Kasım'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralandığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Tedavisi hastanede devam eden Uzman Çavuş Kızıldağ'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

1Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kılıç Harekatı
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