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Acı haberler peş peşe geldi! 62 yıllık çift aynı gün farklı evlerde...

20.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 62 yıllık evli çiftin, farklı evlerde aynı gün hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü. Yaşlı kadının oğlu, annesinin vefatının ardından komşusunu babasının kaldığı eve göndererek bilgi vermesini ve babasının eşinin yanına gelmesini istedi. Ancak bu olayın ardından ikinci acı haber geldi ve yaşlı kadının eşinin de sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberler peş peşe geldi! 62 yıllık çift aynı gün farklı evlerde...

Timinciler Mahallesi'nde oğlunun evinde kalan Fatma Bayram'ın (84) saat 09.00 sıralarında hareketsiz olduğunu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm haberini, aynı mahallede yaşayan kocası Hasan Bayram'a (86) haber vermeye giden yakınları, yaşlı adamı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Hasan Bayram'ın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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"TAKDİRİ İLAHİ BÖYLEYMİŞ"

Anne ve babası aynı gün ölen Kadir Bayram, gazetecilere, "Annem yanımda, babam da kendi evinde kalıyordu. Sabah 07.00 gibi annem su istedi. Kendisine su içirdim, iki saat sonra tekrar su istedi. Suyu zorla içti. Birkaç saniye içinde vefat ettiğini hissettim. Sonra da sağlık ekipleri geldi, vefat ettiğini öğrendik. Komşumuzu da babamın kaldığı eve gönderdim. Bilgi verin, babam gelsin eşinin yanına dedim. Oradan da haber geldi, babam da sabah saatlerinde vefat etmiş. Takdiri ilahi böyleymiş." ifadelerini kullandı. (AA)

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Aydın
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