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  4. Acı haberler üst üste geldi! Aynı sahilde boğularak hayatlarını kaybettiler

Acı haberler üst üste geldi! Aynı sahilde boğularak hayatlarını kaybettiler

15.07.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde aynı gün iki acı olay yaşandı. Bölgede denize giren U.A. (13) ile epilepsi hastası Ö.Ç. (19), boğularak hayatını kaybetti.

Acı haberler üst üste geldi! Aynı sahilde boğularak hayatlarını kaybettiler

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yaşanan 2 ayrı olayda denize giren 4 kişiden ikisi boğularak hayatını kaybetti. İlk olay Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Parkında meydana geldi. B.U., M.B.U. ve U.A., sabah saatlerinde denize girdi. Denize giren 3 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler, iki kişiyi sudan çıkarırken, U.A. ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.U. ve M.B.U., hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmasında ulaşılan U.A. da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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SUDA EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

Öte yandan epilepsi hastası Ö.Ç., öğle saatlerinde aynı sahilde bir işletmenin önünden denize girdi. Denizde epilepsi nöbeti geçiren Ö.Ç. ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Marmaraereğlisi boğulma

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