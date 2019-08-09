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Acı Hayat'ın Neriman'ı Selin Demiratar ekranlara küstü! İşte son hali

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ÜNLÜLER  | 09.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir ekranlardaki oyunculuk serüvenine ara veren güzel oyuncu Selin Demiratar sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Acı Hayat'ın Neriman'ı Selin Demiratar ekranlara küstü! İşte son hali

2000 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Selin Demiratar, Lise Defteri dizisindeki Güney karakteri ile çıkış yaptı. Acı Hayat dizisindeki Neriman Yıldız karakteri hiç akıllardan çıkmadı.

Adanalı dizisindeki İdil karakteriyle de kariyerinin adeta zirvesine çıktı.Ekranda en son yer aldığı proje 2012 yılındaki Huzur Sokağı dizisi oldu.

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Ünlü oyuncu bu projeden sonra 7 yıla yakın süredir başka bir yapımda yer almadı.

Adeta ekranlara küsen ve oyunculuk kariyerini donduran Demiratar, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranları ile buluşmakta.

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Oyuncunun ekrana dönmesini çok isteyen takipçileri bu durumu yorumlarında belirtiyor.

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Demiratar ise hayatından memnun. Önceki gün alışveriş turunda ortaya çıkan ünlü oyuncunun keyfi yerindeydi. Sade giyim tarzı ve sade güzelliği ile dikkat çeken oyuncu ekrana dönüş konusunda ise bir bilgi vermiyor.


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