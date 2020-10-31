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Acı içinde çırpındı! İzmir depreminde enkaz altında kalan İnci Okan'ın köpeği böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2020 17:56 | Son Güncelleme

İzmir'de dün yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binada enkaz altında kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı. Yine aynı ekip tarafından ulaşılan köpeğin acı içindeki çırpınışları izleyenleri duygulandırdı.

Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan'ı kurtaran UMKE ekipleri, Okan'ın aynı yerde köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine köpek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri Okan'ın kurtarıldığı alana yakın bir yerde bulunan köpeğin yerini tespit etti.

İNCİ OKAN'IN BABASINA TESLİM EDİLDİ

Köpeğin yanına kadar girip enkaz altından çıkaran ekipler, köpeği İnci Okan'ın babasına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARILMA ANINI KAYDETTİLER

Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı ekip tarafından kaydedildi.

Dün, Rızabey Apartmanı'ndan Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın köpeği de depremde enkaz altında kalmıştı.

AA

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