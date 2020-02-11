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  4. Acı içinde yaşıyor! Balık pulu hastası Refik'in tek hayali var

Acı içinde yaşıyor! Balık pulu hastası Refik'in tek hayali var

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Hakkari'de yıllardır güneşe çıkamayan, acı içinde yaşayan Refik Töre, hastalığına çare bulunması umuduyla İstanbul'a geldi. Halk arasında balık pulu hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastası olan Töre, sağlığına kavuşmaktan başka bir şey istemiyor.

Tedavi umuduyla İstanbul'a gelen Töre, " 29 senedir güneşe çıkamadım. Akşam yatarken gözlerim tam kapanmıyor. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyor, kaçıyorlar.Yaşamak istiyorum” dedi.

'Çok acı çekiyorum'

Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Kendisine vücudundaki ter bezleri çalışmadığı için böyle bir rahatsızlığının olduğunun söylendiğini belirten Töre, düzenli olmasa da Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyordu.
Hastalığından dolayı gözlerini de kapayamayan 29 yaşındaki Töre, İstanbul'a tedavi umuduyla geldi. “İstanbul’a gözüm için de geldim. Sürekli gözlerimde sıkıntı var. Gözlerimi kapatabilmek için de geldim. Gözlerim sürekli kırmızı” diyen Töre, “29 senedir bu dertteyim. 29 senedir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyorum ama bu hastalığa hiçbir çözüm bulamadım. Tedavisini bulamadılar. Ben bu dertle çok acı çekiyorum” diye konuştu.

'29 SENEDİR GÜNEŞE ÇIKAMADIM'

'29 SENEDİR GÜNEŞE ÇIKAMADIM'
Ailesinin çiftçilik yaptığını ve 6 kardeş olduklarını söyleyen tedavisi için destek ve yardımb bekleyen Töre, “Ailemin de maddi durumu iyi değil. Ben bu yaşa geldim, kimse bana sahip çıkmadı. Bu hastalığımdan dolayı 29 senedir ben güneşe çıkamadım. Akşam yatarken benim gözlerim tam kapanmıyor, açık duruyor” dedi.

'BEN YAŞAMAK İSTİYORUM'

'BEN YAŞAMAK İSTİYORUM'
“Dünyada hayırseverler, zenginler var. Bana niye sahip çıkmıyorsunuz, ben de insanım. Dışarı çıkınca insanların dikkatini çekiyorum, benden çekiniyorlar, kaçıyorlar. Bu hastalığımdan dolayı kaçıyorlar. Ben de üzülüyorum, çekiniyorum, alınıyorum. Ben yaşamak istiyorum.” (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Refik Töre cilt hastalığı "Balık pulu" hastalığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yar ve yardımcın olsun insAllah, rabbim tez zamanda şifa versin
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