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Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da koronavirüse yakalanan hamile kadının 8 aylık bebeği yaklaşık 20 gün önce ameliyatla alınırken 26 yaşındaki anne virüse karşı hastanede verdiği savaşı kaybederek yaşamını yitirdi.

Acı olay! Koronavirüs anne ve bebeği birbirinden ayırdı

Olay, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağustos ayı başlarında hastaneye başvuran 26 yaşındaki 8 aylık hamile kadın Merve K.’de koronavirüs tespit edildi. Genç kadının tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bebeğine virüs geçmemesi için çocuk cerrahi yöntemle alındı. Merve K., ise ameliyatın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında koronavirüs tedavisinde alındı. Ancak genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Genç kadının doyamadan öldüğü ve isminin dahi konulmadığı bebeğinin ise erken doğduğu için kuvözdeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, talihsiz kadın bugün sabah saatlerinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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