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Ülkede acı, rekor üstüne rekor kırıyor: Brezilya'da günde 2 bin kişi ölüyor!

11.03.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Ülkede acı, rekor üstüne rekor kırıyor: Brezilya'da günde 2 bin kişi ölüyor!

Brezilya'da yeni koronavirüs varyantının ortaya çıkmasıyla salgın tablosu ağırlaştı. Ülkede günlük can kaybı sayısı yeni bir rekor kırdı. Bir günde 1972 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkenin en büyük 15 şehrinde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı.

Uzmanlar, salgın tedbirleri yeterince uygulanmadığı için Brezilya'nın yeni varyantların ortaya çıktığı açık hava laboratuvarına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Halihazırda ülkede ortaya çıkan P.1 varyantı salgın tablosunu daha da kötüleştirmiş durumda.

İlk kez Amazon bölgesindeki Manaus kentinde ortaya çıkan ve iki kat bulaşıcı olan P.1 varyantı nedeniyle vakalar hızlı bir artış gösterdi. Dünyada ABD ve Hindistan'dan sonra en fazla vakaya sahip olan ülkede sağlık sistemi çökme noktasında. Geçen haftaya göre vakalarda yüzde 38'lik bir artış kaydedildi. Günlük vaka sayısı 70 bin'i aştı.

27 eyaletin 25'inin başkentinde, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Hatta Rio de Janeiro, Brasilia ve São Paulo'da doluluk oranı yüzde 90'nın üzerinde. Porto Alegre ve Campo Grande kentlerindeyse yoğun bakım üniteleri tamamen doldu.

Can kayıpları da hızlı bir yükselişte. bir günde virüsten 1972 kişi hayatını kaybetti. Günlük ölüm rekoru kırıldı.

Virüsten toplam ölenlerin sayısı 269 bin'e yaklaşıyor. Brezilya, ABD'den sonra salgında en çok kayıp veren ikinci ülke konumunda.

Bu tablo, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tutumuna bağlanıyor. Koronavirüsü hafif bir gribe benzeten Bolsonaro, karantina tedbirlerine de karşı çıkıyor. Bu nedenle ülke genelinde etkili tedbirler alınamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

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