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  4. Acı son! Nişan alışverişi dönüşü korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Acı son! Nişan alışverişi dönüşü korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

27.05.2024 22:56
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Burdur'da nişan alışverişi dönüşü feci bir kaza meydana geldi. Metehan Aydın, sözlüsü Esra Kartal ve sözlüsünün kardeşi Mert Kartal nişan töreni için alışverişten döndüğü sırada trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti.

Acı son! Nişan alışverişi dönüşü korkunç kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza saat 19.00 sıralarında Kuş Gözlem Evi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki otomobil, Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ali Çelik (39) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Kazada otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Adem İpek (28) ise yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ali Çelik, Burdur itfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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AKŞAM NİŞAN TÖRENİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Burdur Cezaevi’nde bir yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın sözlü olduğu ve bu akşam Suludere köyünde yapılacak nişan töreni için Burdur merkezde alışveriş yaptıktan sonra köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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AİLESİ ACI HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Kazadan habersiz yaşadıkları Bursa'dan nişan töreni için Suludere köyüne gelen Metehan Aydın'ın ailesi ise acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Diğer yandan kazadan kısa süre önce Metehan Aydın'ın kullandığı otomobilin kara yolundan geçişi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİ ÖKSÜZ OLAY YERİNDE

Burdur Valisi Türker Öksüz, nişan alışverişi dönüşünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kaza yerinde incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu ile gazetecilere açıklama yapan Vali Türker Öksüz, "Burdur'dan Karamanlı yönüne giden bir aracın refüjü aşarak karşı yöne geçmesi sonucu maalesef 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşımızın da yaralandığı trafik kazası meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Üzücü bir durum" dedi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nişan alışveriş
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