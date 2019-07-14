'Acı su' içerek şifa buluyorlar

Ömer KOÇ/EKİNÖZÜ (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, 'içmeler' sezonu başladı. Tadı dolayısıyla 'acı su' olarak bilinen, yapılan tahliller sonucu birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen doğal maden suyundan içmek isteyen binlerce kişi, farklı illerden Ekinözü'ne akın ediyor.

Aşağı İçmeler, Orta İçmeler ile Yukarı İçmeler olmak üzere 3 noktadan çıkan ve şifalı olduğu belirtilen doğal maden suyuna sahip Ekinözü'ne, yerli turistler gelmeye başladı. Acı suyu dışında kükürtlü çamuruyla da ünlü olan Ekinözü'ne, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor. Yapılan tahlillerde cilt hastalıkları, astım, bronşit, böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar, şeker ile sinir hastalığıgibi birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu belirlenen acı suyun yanında Orta İçmeler'deki kükürtlü çamurun da deri hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.

BAŞKAN EKER: BİR GELEN BİR DAHA GELMEK İSTİYOR

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, gerek belediye gerekse de ilçe esnafının 'içmeler' sezonu hazırlığını tamamladığını; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere diğer illerden gelen misafirleri ağırlamaya başladıklarını belirtti. Acı suyun birçok hastalığa iyi geldiğini ve bunun gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de birçok üniversite tarafından yapılan tahlillerle de tescillendiğini belirten Eker, "Mesela acı suyun faydalarından bir kaç tanesini söyleyeyim. Böbreklerindeki taş nedeniyle doktorlar tavsiye ederek içmelere gönderdiği vatandaşlarımız çok. Şeker hastası olanların buraya gelerek şekerlerini dengelediklerini biliyoruz. Çevre illerimizden gelen misafirlerimizi memnun edebiliyorsak mutlu gönderebiliyorsak ne mutlu bize. İçme suyunu bizler de kullanıyoruz. Buraya bir gelen, bir daha muhakkak gelmek istiyor. Ayrıca Orta İçmeler'de bulunan kükürtlü çamurumuz da şifalı. Birçok doktorun da tavsiye ettiği çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürenler şifa buluyor" diye konuştu.