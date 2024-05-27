Acı tesadüf! Oyun salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

Olay, 16.40 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rast gele ateş etti. Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki E.K. hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan E.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, E.K.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Otomobilin arkasında bulunan minibüsün ise geri geri geldiği ve çevredeki vatandaşların koşuşturması görüntülerde yer alıyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





