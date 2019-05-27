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Acı tütünden tatlı hayaller

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'da sabahın ilk ışıklarında 70 lira yevmiyle sıcak havada tütün diken kadınlar, çocuklarını okutma, çeyiz hazırlama hayaliyle zorluklara katlanıyor.

Acı tütünden tatlı hayaller

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da sabahın ilk ışıklarında 70 lira yevmiyle sıcak havada tütün diken kadınlar, çocuklarını okutma, çeyiz hazırlama hayaliyle zorluklara katlanıyor. Kestikleri çorapları eldiven yaparak ellerine geçiren kadınların emek mücadelesi takdir topluyor.
Ege'de tütüne 1990'da kota getirilmesiyle umudunu zeytine bağlayan yüzlerce aile, Muğla ve ilçelerinde özel sektörün ihtiyaca göre alım yapması nedeniyle tütün ekimine yeniden dönüş yapmaya başladı. Kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşan makineler yardımıyla tarlalarını temizleyerek ekime hazırlayan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor. Çiftçiler, yaklaşık 3 ay sonra zahmetli bir tütün hasadıyla topladıkları tütün yapraklarını tek tek iplere dizerek seralarda kurutmaya bırakacak. Maddi olarak sıkıntı yaşayan kadınlar ise saat 07.00'den akşam güneş batıncaya kadar 70 lira yevmiyle ile çalışarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kestikleri çorapları eldiven yapan ve 30 derece sıcaklıkta yüzleri kavrulan kadınların kimisi çocuklarının eğitim masrafı için kimisi ise kızlarının çeyizini hazırlamak amacıyla tarlada çalışıyor.
Yoğun iş temposuna aldırış etmeden birbirleriyle şakalaşan kadın çiftçilerin yüzlerindeki gülümseme ise eksik olmuyor.
'ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALDIĞIMIZA İNANIYORUM'
2 çocuk annesi Aysel Uyar, "Ekmek parası için arkadaşlar ile birlikte çalışıyoruz. Tütün emek isteyen bir iştir. Sıcaklarda çalışmak zor oluyor. Evde otursak ne yapalım, 5 kuruş para veren var mı? Ekmek paramız için katlanmak zorundayız. Muğlamızda bizim yapabileceğimiz başka bir iş alanı da yok. Alın terimizin karşılığını fazlasıyla aldığımıza inanıyorum. Güneş bazen baş ağrısı yapsa da aldırış etmiyorum. Tütün fidesi toprakla buluştuktan sonra kırımı yapılıyor ve iplere diziliyor. Kurutulmaya bırakıldıktan sonra ise firmalara satılıyor" dedi.
4 çocuk annesi Elif Çelebi ise (64), "Eskiden tütünü kendimiz dikerdik. 2 yıldır yevmiyle başkalarının tarlalarında çalışıyorum" diye konuştu.
Muğla ve ilçeleri Fethiye, Kavaklıdere, Menteşe, Milas, Ula ve Yatağan'da yaklaşık 21 bin 753 hektar alanda tütün ekimi yapıldığı, yaklaşık bin kadın işçinin bu ürünün ekiminde çalışarak ailelerinin geçimlerine katkı sağladığı bildirildi.

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Acı tütünden tatlı hayallerAcı tütünden tatlı hayallerAcı tütünden tatlı hayallerAcı tütünden tatlı hayaller

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