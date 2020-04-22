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  4. Acı veda! Babası tarafından dövülerek öldürülen Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

Acı veda! Babası tarafından dövülerek öldürülen Ceylan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’te babasının döverek öldürdüğü 11 yaşındaki Ceylan Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan Aslan'nın annesi Rukiye Aslan, cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Anne, “cani baban utansın” diye haykırdı.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Müslüm Aslan, 16 Nisan günü kızı Ceylan Aslan'ı acımasızca dövdü. Aldığı darbelerle yere yığılan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldüresiye dövülen Ceylan, doktorların müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 4 gündür yaşam mücadelesi veren Ceylan Aslan hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Ceylan Aslan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

"CANİ BABAN UTANSIN"

Talihsiz kızın cenazesi cenaze aracıyla evine getirildi. Burada kızını bekleyen anne Rukiye Aslan, sinir krizi geçirdi. Rukiye Aslan yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken elinden kızının hırkasını bırakmadı. Rukiye Aslan, cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Anne Rukiye Aslan, “cani baban utansın” diye haykırdı.

Talihsiz çocuk Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Müslüm Aslan ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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