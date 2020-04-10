Acıbadem'den 7/24 evde sağlık hizmeti

Peki düzenli olarak sağlık hizmeti almak zorunda olan hastalar veya ani bir sağlık hizmeti ihtiyacı duyanlar, ne yapmalı? İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan Acıbadem Sağlık Grubu, ‘Acıbadem Evinizde’ hizmetlerini geliştirdi. Bu yeni hizmet, ‘Tüm Branşlarda Evde Doktor Muayenesi’, ‘Kadın Doğum Muayenesi’, ‘Bebek-Çocuk Muayenesi ve Aşı’, ‘Hemşirelik ve Girişimsel Hizmetler’in yanı sıra ‘Online Doktor Görüşmesi’ni kapsıyor. Bu sayede, sağlık ihtiyaçlarınız için hastaneye gidemediğiniz durumlarda dilerseniz doktorlar evinize geliyor; muayene, tanı, tetkik ve tedavi gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri size evinizde sunuyor. Ya da dilerseniz, sadece ’Online Doktor Görüşmesi’ yapabiliyor ve doktorunuzun yönlendirmesine göre evde veya hastanede tanı, tetkik ve tedavi hizmetini alabiliyorsunuz.

EVDE KAL, SAĞLIKLI KAL

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid 19) nedeniyle değil hastaneye gitmek, sokağa çıkmak bile artık büyük bir risk oluştururken; özellikle ileri yaştaki kişiler, kronik hastalıkları olanlar ve hamilelerin çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. İşte bu noktada herkesin zihnine şu soru takılıyor: “Sağlık hizmeti alırken nasıl bir yol izlemeliyim?” Bu sorundan yola çıkan Acıbadem, her türlü sağlık ihtiyacınız için ‘Acıbadem Evinizde’ hizmetiyle sağlığınızı evinize getiriyor!