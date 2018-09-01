"Acıbadem Okulları 2. Yarının Eğitimi Zirvesi"

İSTANBUL (AA) - "Yarının Eğitimi Zirvesi" Acıbadem Okullarının isim sponsorluğunda Güney Kore'den eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politikacıların katılımıyla 17 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yarının Eğitimi Platformu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak zirveye Güney Kore’den, eğitime, kalkınmaya, teknolojiye ve geleceğe dair yaklaşımları aktarmak üzere, eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politikacılar katılacak.

Zirvede, "Güney Kore eğitimde neler yapıyor?", "Yarınlar için neler planlıyor?" "Öğretmen eğitimini nasıl kurguluyor?", "Okul öncesi eğitime dair hangi çalışmalara imza atıyor?", "Eğitim politikalarında nasıl bir yol izliyor?" gibi eğitime dair konular ele alınacak.

Zirveye bu yıl Güney Kore'den, Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee, Türk-Kore Dostluk Derneği Kurucusu Hee Soo Lee, Seul İl Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sang Duk Choi, Sınır Tanımayan Eğitimciler Platformu Başkanı Prof. Dr. Ki Seok Kim gibi isimler katılacak.