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"Acıbadem Okulları 2. Yarının Eğitimi Zirvesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

Zirve, Güney Kore'den eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politikacıların katılımıyla 17 Kasım'da İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - "Yarının Eğitimi Zirvesi" Acıbadem Okullarının isim sponsorluğunda Güney Kore'den eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politikacıların katılımıyla 17 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yarının Eğitimi Platformu tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde yapılacak zirveye Güney Kore’den, eğitime, kalkınmaya, teknolojiye ve geleceğe dair yaklaşımları aktarmak üzere, eğitim uzmanları, akademisyenler ve üst düzey politikacılar katılacak.

Zirvede, "Güney Kore eğitimde neler yapıyor?", "Yarınlar için neler planlıyor?" "Öğretmen eğitimini nasıl kurguluyor?", "Okul öncesi eğitime dair hangi çalışmalara imza atıyor?", "Eğitim politikalarında nasıl bir yol izliyor?" gibi eğitime dair konular ele alınacak.

Zirveye bu yıl Güney Kore'den, Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee, Türk-Kore Dostluk Derneği Kurucusu Hee Soo Lee, Seul İl Eğitim Müdürü Cho Hee Yeon, Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sang Duk Choi, Sınır Tanımayan Eğitimciler Platformu Başkanı Prof. Dr. Ki Seok Kim gibi isimler katılacak.

Türkiye’den de davetliler arasında Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un bulunduğu zirveye ayrıca Biruni Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Dijital Araştırmalar Derneği Başkanı Gökhan Yücel de katılım sağlayacak.

Eğitim hakkında yapılması gereken konular bir yana eğitimde yapılmaması ve kaçınılması gereken hususlara değinilecek zirvede, "eğitim" hakkında sorunlara ve eksikliklere çözüm de aranacak.

"Sorunları değil çözümleri konuşalım" mottosuyla yola çıkan "Yarının Eğitimi Platformu" geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru'nun katılımıyla 1. Yarının Eğitimi Zirvesi'ni gerçekleştirmişti.

Eğitimde başarılı olmuş ülkeleri incelemek amacıyla her yıl bir zirve organize eden "Yarının Eğitimi Platformu", eğitime dair yapılan çalışmaları ve o ülkelerin 21. yüzyıla nasıl hazırlandıklarını eğitimcilere aktarmak üzere konunun paydaşlarını Yarının Eğitimi Zirvesi'nde buluşturuyor.

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