Acıbadem Sağlık Grubu’na bir ödül de ABD’den geldi…

Amerika Birleşik Devletleri'nden 35 eyalet ve 18 ülkenin toplam 800 projeyle katıldığı Horizon Interactive Awards’ta; Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Almanya, Birleşik Krallık, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, Letonya, Martinik, Katar, Rusya, Singapur, Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayvan gibi ülkeler yarıştı. Uluslararası hakemler topluluğu internet reklamlarından mobil uygulamalara uzanan kategoriler üzerinde değerlendirmeler yaptı. 2019’un kazanan katılımcıları, internet siteleri, mobil uygulamalar, yazılı basın, interaktif görüntüleme, serbest katılımlı sergiler, internet reklamları, videolar, e-postalar ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, sektörün en iyi medya çözümlerini temsil ediyor.
Horizon İnteraktif Ödüller’in kurucusu Mike Sauce; “Yarışma olarak 18’inci yılımızdayız ve yıldan yıla yapılan başvuruların yaratıcılığı, sanatsallığı ve teknik üstünlüğü beni sürekli olarak hayrete düşürüyor. 18. Yıllık Yarışma’nın kazananları, interaktif medya yapımlarının geldiği üstün noktayı temsil ediyor ve ürettikleri işlerle iftihar etmekte haklıdırlar” diye konuştu. Horizon İnteraktif Ödül Yarışması’nda Sağlık ve İnsan Hizmetleri kategorisinde jüri, değerlendirmesini şu kriterlere göre yaptı:
Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi: Sürekli olarak iyi bir kullanıcı deneyimi ile temiz bir tasarım
Yaratıcılık: Yeni fikirlerin uygulanması ve çözümün benzersizliği
Teknik Yapı ve Fonksiyonellik: Sunulan çözümün teknik olarak modern, işlevsel ve iyi bir performans sergilemesi
İçerik: İçeriğin hedef kitleye erişiminin başarısı
Etkinlik: Çözümün kapsamının hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşması
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