Acıbadem Sağlık Grubu'ndan 'sahte hemşire' iddiasına yalanlama

Ayrıca haberde, çalışanımızın görev yaptığı hastane dışında farklı sağlık kuruluşlarında doğumu gerçekleşen, kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü kişilerin de isimleri kullanılmıştır. Bu haliyle haber, eksik ve yanlış bilgilerle, kurumumuzu zan altında bırakan ve itibarını zedeleyen asılsız iddialar içermektedir. 1. Diplomasız sahte hemşire olduğu iddiası GERÇEK DIŞIDIR; Haberde adı geçen çalışanımız İsmail T., ‘Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı bölümünden Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı) diploması alarak mezun olmuştur ve ‘Ameliyathane Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Teknisyeni’ olarak görev yapmaktadır. Haberde adı geçen İsmail T. 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu’na katılmış ve 12 yıldır Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı, yardımcı sağlık personeli kadrosunda, ‘Ameliyathane Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Teknisyeni’ olarak görev yapmaktadır. 4 yıllık lise eğitimini ‘Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı’ bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. İsmail T., Sağlık Bakanlığı Mevzuatı’nın “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliği”ne uygun olarak, grubumuzda ‘’Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Teknisyeni’’ olarak görev almıştır.

Çalışanımız ayrıca, Bilim Üniversitesi’nin ön lisans programını, 2 yıllık ‘İlk ve Acil Yardım’ eğitimini de tamamlamıştır. 2. Ameliyathanede, cerrahi alan sterilliği, cilt dikişi ve hastaya müdahaleyle ilgili pek çok önemli işte görev aldığı iddiası GERÇEK DIŞIDIR: Çalışanımız görevi kapsamında hizmet vermektedir. Çalışanımız İsmail T., Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara ve mevzuattaki ilgili yönetmeliğe uygun olarak, ameliyathanelerde yardımcı personel statüsünde, ‘Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Teknisyeni’ olarak görev yapmaktadır. Ve bugüne kadar katıldığı tüm ameliyatlarda bu şekilde hizmet vermiş olup son yıllarda da görevi kapsamında belirli branş ameliyatlarında bulunmuştur. Görevi kapsamında ameliyat öncesi malzeme, ürün, cihaz hazırlığı ve sterilizasyonu ile ameliyathane salonu hazırlığı, giriş-çıkış işlemleri ve kayıt işlemleri vb. işlerden sorumludur; bunun dışında kesinlikle hastaya müdahale kapsamındaki hiçbir görevde bulunmadığı gibi, ameliyathanede bu konuda yetkin ve görevli hekim ile diğer sağlık çalışanları sorumlu olduğundan bulunamaz da.

3. Meslektaşlarının şikayetine rağmen, görevden alınmadığı iddiası GERÇEK DIŞIDIR; Haberde iddia edildiği gibi bahsi geçen şekilde başhekimliğimiz ya da hastanenin herhangi birimine resmi ya da yazılı şikayette bulunulmamıştır. Haberde ileri sürülen iddialar, tamamen kişisel bir karalama kampanyası olup, bu asılsız şikayet ve iddialar sebebiyle mesleğini düzgün ve görevinin gereklerine uygun olarak yapan bir kişinin görevden alınması çalışma mevzuatına uygun olmayacağı gibi etik kurallara da uygun değildir. 4. Haberde bahsedilen kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin doğum ameliyatlarında görev aldığına yönelik ifadeler GERÇEK DIŞIDIR! Haberin içinde “ünlüler panikte” spotuyla, çalışanımızın bahsi geçen kadın doğum uzmanının ameliyatlarına girdiği, aynı şekilde ismi geçen ünlülerin de doğum ameliyatlarına girdiği ima edilmiş ve ismi geçen kişilerin fotoğrafları da kullanılarak iddia ile ilişkilendirilmişse de, söz konusu kişiler hakkında açıklama yapılması KVKK kapsamına girdiğinden yasal olarak mümkün değildir; ancak haberde resimleri verilen bazı kişilerin İsmail T.nin görev yaptığı hastanede doğum yapmadığı da dikkate alındığında haber bu haliyle kamu oyunu yanıltıcı, yanlış yönlendirici niteliktedir.

İsmail T. görevi gereği birçok kişinin ameliyatında bulunmuştur, fakat yukarıda belirtildiği şekilde, kendi yetki alanı dahilinde ‘Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Teknisyeni’ olarak görev almıştır. Ayrıca haberde “pek çok siyasetçi, futbolcu, ünlü ismin ameliyatlarına katıldığı halde, imzalaması gereken ameliyathane ve sayı formlarına imza atmayarak olası bir denetimde yakayı ele vermekten her seferinde kurtulduğu” iddiası da gerçek dışıdır. Hiçbir bilgi ve belgeye dayandırılmadan, afaki genellemelerle kaleme alınan, çalışan kişiyi ve kurumu karalamaya ve itibarını zedelemeye yönelik bu iddialar, hastalarımızda tedirginlik yaratacak niteliktedir. 5. Çalışanımızın kayıplara karıştığı iddiası tamamen asılsızdır! Ayrıca, 14.07.2020 tarihli Takvim ve Sabah gazetelerinde yayınlanan konuyla ilgili ikinci haberde, çalışanımızı aşağılayıcı bir ifadeyle ‘Foyası ortaya çıkınca’ ibaresi kullanılarak çalışanımızın kayıplara karıştığı iddiası gerçek dışıdır. Çalışanımız hastanede her zamanki görevinin başındadır.