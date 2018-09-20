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Acıbadem'de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Acıbadem'de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - D100 Karayolu Kadıköy istikameti Acıbadem Köprüsü altında üç aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 ZP 3963 plakalı otomobil önündeki 34 SJ 4562 plakalı araca çarptıktan sonra takla attı. Önde bulunan araç ise çarpmanın etkisiyle 06 FJ 5032 plakalı otomobile çarptı.

Takla atan araçta bulunan sürücü sıkışırken beraberindeki kişi de yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçlarda hasar meydana gelirken kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Acıbadem trafik kazası yaralı

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