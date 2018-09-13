HABER

Acıdan parmaklarının kesilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da, damar tıkanıklığının neden olduğu, halk arasında 'budama' denilen 'buerger' (Tromboanjitis obliterans) hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran (52), çektiği acıya dayanamaz hale geldiğini belirterek, ayak parmaklarının kesilmesini istedi.

Acıdan parmaklarının kesilmesini istedi

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, damar tıkanıklığının neden olduğu, halk arasında 'budama' denilen 'buerger' (Tromboanjitis obliterans) hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran (52), çektiği acıya dayanamaz hale geldiğini belirterek, ayak parmaklarının kesilmesini istedi.
Manifaturacılık yaparken 25 yıl önce buerger hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadı. İş yerini kapatan ve geçen süreçte ekonomik sıkıntı çeken Fındıkkıran'ın 2 oğlu da öğrenimlerini bırakıp, evin geçimine katkı amacıyla çalışmaya başladı. Fındıkkıran, hastalığının tedavisini yaptırmaya başladı. Ancak ilaçla yapılan tedavi sonuç vermeyince Fındıkkıran’ın sağ ayağında baş gösteren hastalık gün geçtikçe yayıldı. Tıkalı damarların etkisiyle ayağında kan dolaşımı düzensizleşen Fındıkkıran’ın 2009'da ayak parmaklarından ikisi kesildi.
YARALAR SOL AYAĞINA SIÇRADI
Sağ ayağındaki yaralardan kurtulan Fındıkkıran, yürüme zorlukları yaşasa da 8 yıl sonra bu kez sol ayağında buerger yaraları baş gösterdi. Anjiyo olan ancak kılcal damarları açılmayınca hastalığı tedavilere yanıt vermeyen Fındıkkıran, doktorlardan parmaklarının kesilmesini istedi.
PARMAKLARIMI KESSİNLER
Doktorların parmakların tamamen çürümesi halinde parmakların kesilebileceğini söylediğini aktaran Fındıkkıran, "Ben artık bu ağrılara gerçekten dayanamaz hale geldim. Doktorlara da 'ya kesin ya da tedavisini olmak istiyorum' diye söyledim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir çare bulsunlar. Kan sulandırıcı ilaç içmem söylendi. Herşeyi yaptım ama acılarım bir türlü dinmiyor. Acıdan başımı duvarlara vuruyorum. Uykuyu unutacak hale geldim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Acıdan parmaklarının kesilmesini istediAcıdan parmaklarının kesilmesini istedi

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Datça'da kum zambakları zamanıDatça'da kum zambakları zamanı
Marmaris'te yaz sürüyorMarmaris'te yaz sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı

Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına iğneli vatoz takıldı

Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.