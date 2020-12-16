HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

16.12.2020 10:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

Mersin’de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı.

Mersin’de işinin ve kalacak yerinin olmadığını iddia ederek bir iş yerinde çalışmaya ve kalmaya başlayan kişi, 3 gün sonra dükkandan hırsızlık yaptı. Dükkanına geldiğinde şahsın ve bazı malzemelerin olmadığını gören iş yeri sahibi şoka girerken, şüpheli polislerin çalışması sonrasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkkent Mahallesi’nde oto yıkıma iş yeri bulunan müşteki D.E., polis merkezine giderek 3 gün önce işe aldığı O.N.C. isimli şahsın, 14 Aralık tarihinde sabaha karşı iş yerinde bulunan laptop, pasta cila malzemeleri, seramik kaplama malzemesi ve pasta cila makinesini çaldığını, bu yüzden şahıstan şikayetçi olduğunu ifade etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın kimliğini belirleyen ekipler, şüphelinin Adana’da bir otelde kaldığını tespit etti. Adana polisi ile otele ortak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.N.C.’yi (52) gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada da şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ’güveni kötüye kullanma suretiyle iş yerinden hırsızlık’ suçundan tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine geri teslim edildi.
Öte yandan şüphelinin iş yerinden hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre iş yerinden ellerinde torbalarla çıkan şahıs, anahtarları kapının önüne bıraktıktan sonra dükkandan ayrılıyor. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor.

Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...
Yerli Malı Haftası başladı!Yerli Malı Haftası başladı!

En Çok Okunan Haberler

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

5.000 ve 10.000 TL ödünç para yardımı!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD'nin yaptırım kararı sonrası NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...

Yargıtay'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika kararı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş gelişme

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Türk mühendisten koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia

Tüm bildiklerinizi unutun: Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.