HABER

Açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatıldı.

Açığa alınan imam hakkında soruşturma başlatıldı

SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen evli ve 2 çocuk babası imam E.Ö. açığa alınıp, hakkında soruşturma başlatıldı.
Salihli'de cami imamı E.Ö., 13 Eylül Perşembe günü öğle namazı sonrası cemaatin dağılmasının ardından caminin kapısını içeriden kilitledi. Bu durum, namaz çıkışında cami bahçesindeki bankta oturan cemaatten bazı kişilerin dikkatini çekti. Kısa süre sonra da bir kadının caminin arka kapısından içeri girdiğini gören cemaat, hırsız olabileceğinden şüphelenip, durumu polise bildirdi. Caminin çevresinde kalabalık toplanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 3 motosikletle gelen ekipler, içeri girmek istedi. Ancak, imam E.Ö., yaklaşık 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı. Bu sırada polisler, arka kapıdan çıkmaya çalışan kadını fark edip yakaladı. Ardından camiye giren polis, imam odasında imam E.Ö. ile karşılaştı. Polisin ifadesini aldığı Suriyeli kadın, "Temizlik yapıyorduk" dedi.
Olayın araştırılması için 2 müfettiş görevlendiren Salihli İlçe Müftülüğü, imam E.Ö.'yü açığa alıp, hakkında idari soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
Van Kent Müzesi için çalışmalar başladıVan Kent Müzesi için çalışmalar başladı
Mendil satıcısı, beton mikserinin altında kalıp can verdiMendil satıcısı, beton mikserinin altında kalıp can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Deniz dibinde buldular! Gözlerine inanamadılar

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Barışmak için buluştuğu eşini tabancayla yaraladı

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.