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Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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