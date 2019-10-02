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Acıgöl'de flamingoların görsel şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Acıgöl'de flamingoların görsel şölenini görüntüledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Acıgöl'de göçe hazırlanan flamingolar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi.

Türkiye'de Tuz Gölü'nden sonra suyu sodyum sülfat oranı yoğunluğu açısından ikinci sırada yer alan Afyonkarahisar-Denizli sınırlarındaki Acıgöl, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Yerli ve yabancı pek çok kuş gözlemcisi tarafından ziyaret edilen gölde, yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş çeşidi bulunduğu tahmin ediliyor.

Bölgede allı turna olarak da bilinen flamingoların en önemli üreme alanlarından olan Acıgöl'deki besin kaynakları, hayvanların tüylerinin renklerini de etkiliyor.

Açık pembemsi allı turnalar, gölün doğal güzelliğine renk katarken, fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Acıgöl'de sulak alanın gözlemlenmesi ve hayvan sayılarıyla ilgili çalışma başlattı.

Havadan görüntülenen gölde, sonbahar olmasına rağmen flamingoların sayılarındaki artış dikkati çekerken, görsel şölenleri de hayranlık uyandırdı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Acıgöl, Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasındadır. Başta flamingolar olmak üzere, barındırdığı yaklaşık 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türü yaşamaktır. Bu kuş çeşitliliği gerek yurt içi gerekse yurt dışından kuş gözlemcilerinin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmektedir. Acıgöl'ün diğer bir önemli özelliği ise sodyum sülfat üretiminde dünyada 6. sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki ise Tuz Gölü'nden sonra sodyum sülfat oranıyla ikinci sırada yer alıyor."

Acıgöl'ün, doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin uğrak yeri olduğunu aktaran Erişmiş, temmuz ayından itibaren Acıgöl'de flamingo sayısının arttığını ifade etti.

Erişmiş, gölde, Angit ördeği (Tadorna ferruginea), Yeşilbaş ördeği (Anas platyrhynchos) ve Suna (Tadorna tadorna) gibi türler olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Acıgöl flamingo

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