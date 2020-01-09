Acıgöl’de okullar tatil edildi

Nev\u015fehir\u2019in Ac\u0131g\u00f6l il\u00e7esinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle okullar tatil edildi.\nNev\u015fehir\u2019in Ac\u0131g\u00f6l il\u00e7esinde yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle Ac\u0131g\u00f6l Kaymakaml\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan okullar bug\u00fcn tatil edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f!Ovac\u0131k Yaylas\u0131, son 2 y\u0131lda en fazla ya\u011f\u0131\u015f alan noktaYediemin otoparklar\u0131ndaki ara\u00e7lar, \u00e7\u00fcr\u00fcmeye terk edildi
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