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  4. Acıgöl’de okullar tatil edildi

Acıgöl’de okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Acıgöl Kaymakamlığı tarafından okullar bugün tatil edildi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Acıgöl Kaymakamlığı tarafından okullar bugün tatil edildi.

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