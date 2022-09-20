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Açık açık itiraf etti: İnlerken yakalandı! Evden çalışanların yarısı bunu yapıyor!

20.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ile beraber başta büyük şirketler olmak üzere birçok firma evden çalışma sistemine geçti. Evden çalışma sistemi ilk başlarda çoğu kişinin hoşuna gitmiş olsa da zaman geçtikçe evden çalışma sistemiyle beraber bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Dikkat çeken bir anketin sonuçlarına göre, uzaktan çalışanların yarısı, mesai başındayken mastürbasyon yaptıklarını söylerken, ofis çalışanlarının üçte biri bir iş arkadaşı tarafından inerken yakalandıklarını itiraf etti.

Açık açık itiraf etti: İnlerken yakalandı! Evden çalışanların yarısı bunu yapıyor!

Koronavirüs pandemisi sonrasında dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çalışan evden çalışma sistemiyle tanıştı. Kendi evlerinin rahatlığında çalışma sistemi birçoğunun hoşuna gitti. Yataktan kalkıp yarı uykulu halde, işe gitme yolu çekmeden pijamayla bilgisayar başına geçmek çok cazip geldi.

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Ev ve iş arasındaki çizgiler bulanıklaştıkça, belki gizlice dizi ve film izlemeler, öğle arasında şekerleme yapmalar hatta duş almalar bile arttı. Yapılan çalışmalar evden çalışma sistemiyle birlikte birçok yeniliğin de geldiğini ortaya çıkardı. Yeni yapılan bir çalışmanın sonuçları ise çok şaşırttı.

SAAT BAŞI MASTÜRBASYON!

Uzaktan çalışanların neredeyse yarısı (% 47) çalışma saatlerinde mastürbasyon yapmak için gizlice kısa bir ara verdiğini itiraf etti. Çoğu, bunun nasıl haftalık bir olay olduğunu anlattı, bazıları ayda bir yaptıkları bir şey olduğunu söyledi ve az sayıda kişi bunu her gün yaptıkları bir şey olduğunu dile getirdi.

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İngiltere’de yapılan anketten başka şaşırtıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Bazıları mastürbasyon rutinini ofiste çalışırken de yaptığını söylerken, bazıları ise mastürbasyon yaparken açık kalan kamera veya mikrofon yüzünden iş arkadaşlarına yakalandığını itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon
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