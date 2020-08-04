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  4. Açık açık komisyon istedi! Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması

Açık açık komisyon istedi! Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 01:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan karantina önlemlerinin, gelecekteki enfeksiyon riskini engellemediğini söyledi. Öte yandan Trump, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." diye konuştu.

Açık açık komisyon istedi! Trump'tan çok konuşulacak TikTok açıklaması

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ZARARI YARARINDAN ÇOK"

Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tüm Amerikalılar şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK BİR YÜZDEYİ HAK ETTİK"

Öte yandan Trump, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehditini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik." diye konuştu. (AA)

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