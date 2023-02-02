'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle sınırları zorladı

41 yaşındaki Beyonce, Instagram hesabından paylaştığı pırlanta kostümüyle beğeni topladı. Her yerini taşlarla bezeyen Beyonce, gümüş atıyla poz verdi.

Aksesuar olarak yine gümüş tonlarında bir şapka tercih eden Teksaslı yıldız, göğüs ucunu da taşlarla kapladı. Beyonce'a 24 saat dolmadan 7 milyondan fazla beğeni geldi.

Cinsel ilişki itirafıyla da şaşırtan Beyonce, halka açık alanlarda sevişmekten keyif aldığını anlatmıştı.

''Çoğu insana garip geldiğinin farkındayım'' diyen Beyonce, Paris'teki Louvre Müzesi'nde cinsel ilişkiye girme hayali olduğunu söyledi.

Beyonce, 2008 yılından beri Jay-Z ile evli. Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce, hayatına dair kareleri sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.



