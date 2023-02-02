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'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle sınırları zorladı

02.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Dubai'deki konserinden saat başı 24 milyon dolar kazanan Beyonce, Renaissance albümünden cesur bir kareyi paylaştı. Beyonce'in iddialı pozuna dünyanın dört bir yanından beğeni yağdı.

'Açık alanda sevişmek istiyorum' diyen Beyonce dekoltesiyle sınırları zorladı

41 yaşındaki Beyonce, Instagram hesabından paylaştığı pırlanta kostümüyle beğeni topladı. Her yerini taşlarla bezeyen Beyonce, gümüş atıyla poz verdi.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

Aksesuar olarak yine gümüş tonlarında bir şapka tercih eden Teksaslı yıldız, göğüs ucunu da taşlarla kapladı. Beyonce'a 24 saat dolmadan 7 milyondan fazla beğeni geldi.

Cinsel ilişki itirafıyla da şaşırtan Beyonce, halka açık alanlarda sevişmekten keyif aldığını anlatmıştı.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

''Çoğu insana garip geldiğinin farkındayım'' diyen Beyonce, Paris'teki Louvre Müzesi'nde cinsel ilişkiye girme hayali olduğunu söyledi.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü

Beyonce, 2008 yılından beri Jay-Z ile evli. Blue, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce, hayatına dair kareleri sık sık sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

Beyonce pırlanta kostümüyle yürek hoplattı! Göğüs uçlarını bakın nasıl örttü


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