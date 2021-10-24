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  4. Açık artırmayla satılan deve kuşu yumurtasını almak için birbirlerine yarıştılar!

Açık artırmayla satılan deve kuşu yumurtasını almak için birbirlerine yarıştılar!

24.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da açık arttırmayla deve kuşu yumurtası satıldı. Bir dernekte düzenlenen mezata katılan onlarca kişi deve kuşu yumurtasını almak için kıyasıya mücadele verdi. Her hafta kuş satışı gerçekleştirilen mezatta ilk kez deve kuşu yumurtası satıldığı öğrenildi. Deve kuşu yumurtası için en yüksek teklifi yaparak yumurtanın sahibi olan kişiye, ne yapacağı sorulunca, bakın ne cevap verdi...

Açık artırmayla satılan deve kuşu yumurtasını almak için birbirlerine yarıştılar!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teleferik Kuş Severler Derneğinde her hafta kuş mezatı düzenleniyor. Kuş meraklıları buraya gelip beğendiği kuşu almak için bir biriyle kıyasıya yarışıyor. Mezata çıkan kuşlar 20 ila bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde çıkıyor. Mezatta çıkan bir deve kuşu yumurtasını ilk defa gören kuş severler açık arttırmaya çıkan deve kuşu yumurtasını almak için bir biriyle kıyasıya yarıştı. Mezata ilk defa çıkan deve kuşu yumurtası 180 liraya satıldı. Yumurtanın sahibi Kaan Sarı, oldu.

"İLK DEFA MEZATA ÇIKARDIK"

Her hafta kuş mezatı düzenlediklerini ifade eden Teleferik Kuş Severler Derneği Başkanı Hasan Küçüksarı, "Burada kuş meraklıları her hafta bir araya gelip mezata çıkan kuşları almak için mücadele veriyor. En yüksek fiyatı veren kuşun sahibi oluyor. Bu mezatta kuşların dışında farklı ürünlerde mezatta çıkıyor. Bu hafta bir üyemizin getirdiği deve kuşu yumurtasını mezatta ilk defa çıkarttık. Yumurta mezatta 180 liraya alıcı buldu" dedi.

"KIRIP TADINA BAKACAĞIM"

Yumurtayı mezatta alan Kaan Sarı, "Bende kuş meraklısıyım buraya kuş almaya geldim. Deve kuşu yumurtası çıkınca almaya karar verdim. Daha önce hiç deve kuşu yumurtası yemedim bu yumurtayı kırıp tadına bakacağım" şeklinde konuştu.

İHA

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